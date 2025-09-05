Евросовет расценил принятие Украины и других стран в ЕС как «инвестицию»: кого ждут в Союзе

Расширение Евросоюза станет «важнейшей геополитической инвестицией». Объединению следует начать с принятия Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции.
Политик назвал «импульсом возможностей» планы по расширению ЕС. По его мнению, все государства-члены Евросоюза должны поддержать принятие в коалицию новых стран.
«Важнейшая геополитическая инвестиция, которую мы должны сделать, — это инвестиция в расширение ЕС, начиная с Украины и Молдавии, а также стран Западных Балкан. Не все страны с одинаковой скоростью движутся на пути к ЕС, но их интеграция в Евросоюз должна продолжаться», — констатировал Антониу Кошта.
При этом Евросоюз отказался от планов ускоренного вступления Молдавии в объединение. Венгрия, в свою очередь, до сих пор блокирует и возможность членства Украины в ЕС.