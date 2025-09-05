Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросовет расценил принятие Украины и других стран в ЕС как «инвестицию»: кого ждут в Союзе

Глава Евросовета Кошта назвал расширение ЕС геополитической инвестицией.

Источник: Комсомольская правда

Расширение Евросоюза станет «важнейшей геополитической инвестицией». Объединению следует начать с принятия Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции.

Политик назвал «импульсом возможностей» планы по расширению ЕС. По его мнению, все государства-члены Евросоюза должны поддержать принятие в коалицию новых стран.

«Важнейшая геополитическая инвестиция, которую мы должны сделать, — это инвестиция в расширение ЕС, начиная с Украины и Молдавии, а также стран Западных Балкан. Не все страны с одинаковой скоростью движутся на пути к ЕС, но их интеграция в Евросоюз должна продолжаться», — констатировал Антониу Кошта.

При этом Евросоюз отказался от планов ускоренного вступления Молдавии в объединение. Венгрия, в свою очередь, до сих пор блокирует и возможность членства Украины в ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше