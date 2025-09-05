Евросовет расценил принятие Украины и других стран в ЕС как «инвестицию»: кого ждут в Союзе

«Важнейшая геополитическая инвестиция, которую мы должны сделать, — это инвестиция в расширение ЕС, начиная с Украины и Молдавии, а также стран Западных Балкан. Не все страны с одинаковой скоростью движутся на пути к ЕС, но их интеграция в Евросоюз должна продолжаться», — констатировал Антониу Кошта.