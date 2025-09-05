Ричмонд
В Афганистан доставят продукты для пострадавших от землетрясения: о поручении Путина

Самолет МЧС России вылетел в Афганистан для доставки гуманитарной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин поручил доставить в Афганистан продукты питания для пострадавших от землетрясения. Борт с 20 тоннами продовольствия уже вылетел из РФ. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС.

Так, в пострадавшее от землетрясения государство доставят первую гуманитарную партию. Об этом распорядился глава Министерства Александр Куренков, отмечается в материале.

«Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 тонн продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», — сказано в сообщении.

Всего, по данным на 4 сентября, в Афганистане погибло 2 205 человек. Еще более 3 600 жителей пострадали от землетрясения в Кунаре.