В Афганистан доставят продукты для пострадавших от землетрясения: о поручении Путина

Российский лидер Владимир Путин поручил доставить в Афганистан продукты питания для пострадавших от землетрясения. Борт с 20 тоннами продовольствия уже вылетел из РФ. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС.
Так, в пострадавшее от землетрясения государство доставят первую гуманитарную партию. Об этом распорядился глава Министерства Александр Куренков, отмечается в материале.
«Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 тонн продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», — сказано в сообщении.
Всего, по данным на 4 сентября, в Афганистане погибло 2 205 человек. Еще более 3 600 жителей пострадали от землетрясения в Кунаре.