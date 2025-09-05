В Хабаровске перекрыли улицу Суворова из-за ремонта теплотрассы

На улице Суворова в Хабаровске временно ограничено движение транспорта. Причина — капитальный ремонт участка теплотрассы ТМ-17 в районе пересечения с улицей Фурманова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По поручению мэра Сергея Кравчука заместитель по городскому хозяйству Денис Елькин выехал на место проведения работ.
Он рассказал, что теплотрасса обеспечивает теплоснабжением около 500 многоквартирных домов и 45 социальных объектов, среди которых школы, детские сады и больницы. Контроль над ходом ремонта ведется со стороны администрации города. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Кутузова, Герцена и Фурманова.
Заказчиком работ является АО «ДГК». Главный инженер СП «Хабаровские тепловые сети» Денис Козуб сообщил, что коммуникации на этом участке выработали срок эксплуатации, поэтому требуется замена. По его словам, подрядчик постарается завершить ремонт раньше намеченного срока.
Работы с перекрытием улицы начнутся в ночь с пятницы на субботу. Подрядная организация «Алькад» планирует открыть движение до 20 сентября.
Перекрытие отразится на работе городского транспорта. Заместитель начальника управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска Ольга Симакова уточнила, что автобусы маршрутов №№ 25, 27, 30 и 71 будут временно следовать через улицы Кутузова и Герцена.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал, что перекрытие — вынужденная мера, а подрядчик обязан выполнить работы в срок.