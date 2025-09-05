В Хабаровске перекрыли улицу Суворова из-за ремонта теплотрассы

Он рассказал, что теплотрасса обеспечивает теплоснабжением около 500 многоквартирных домов и 45 социальных объектов, среди которых школы, детские сады и больницы. Контроль над ходом ремонта ведется со стороны администрации города. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Кутузова, Герцена и Фурманова.