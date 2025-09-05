Леонид Слуцкий посетит Новосибирск с рабочим визитом 5 сентября

Далее Слуцкий примет участие в «Фестивале Возможностей», который пройдет в лофт-баре «Подземка» на Красном проспекте, 161б. Форум будет работать с 10:00 до 17:00 и соберет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Главной целью события стала поддержка инициатив и обмен идеями.