Леонид Слуцкий посетит Новосибирск с рабочим визитом 5 сентября

Его рабочая поездка включает участие в экологической акции и молодежном фестивале.
Утро политик начнет с экологического субботника на берегу реки Тулы. С 09:40 до 10:50 он вместе с волонтерами займется очисткой прибрежной зоны в районе улицы Тульской, 467. Организаторы отмечают, что мероприятие открыто для всех желающих.
Далее Слуцкий примет участие в «Фестивале Возможностей», который пройдет в лофт-баре «Подземка» на Красном проспекте, 161б. Форум будет работать с 10:00 до 17:00 и соберет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Главной целью события стала поддержка инициатив и обмен идеями.
Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.Читать дальше