МЧС сообщило об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

С вечера 4 сентября на территории Пензенской области действует предупреждение о воздушной опасности. В связи с этим в регионе вводился план «Ковер». Спустя чуть более часа запрет на полеты сняли. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.