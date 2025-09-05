МЧС сообщило об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

С вечера 4 сентября на территории Пензенской области действует предупреждение о воздушной опасности. В связи с этим в регионе вводился план «Ковер». Спустя чуть более часа запрет на полеты сняли. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.
Ограничения на полеты сняли около 23:47 по Москве. План «Ковер» действовал с 22:40. При этом режим беспилотной опасности еще сохраняется.
«План “Ковер” отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят», — утверждается в сообщении.
Ночью 4 сентября над регионами России перехватили 46 беспилотников ВСУ. Из них 16 сбиты над акваторией Черного моря, еще 24 — над Ростовской областью. Два дрона ликвидированы над Волгоградским регионом.