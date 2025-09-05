Cтуденты СПбГУ победили на чемпионате мира по спортивному программированию

Сборная Санкт-Петербургского государственного университета стала победителем чемпионата мира по спортивному программированию ICPC, финал которого прошёл в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В числе золотых призёров оказались четыре команды, однако абсолютное первое место заняли студенты СПбГУ — Максим Туревский, Леонид Данилевич и Фёдор Ушаков.
За пять часов отведённого времени они смогли решить 11 из 12 предложенных задач, значительно опередив соперников. Участникам предстояло справиться с алгоритмическими задачами разного уровня сложности, написав максимально эффективный и безошибочный код. Подготовкой петербургской команды занимались тренеры Иван Казменко и Николай Дубчук.
С победой студентов поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Чернышенко подчеркнул, что ICPC считается самым престижным студенческим турниром в мире, и команда СПбГУ сумела доказать своё лидерство среди участников из более чем 70 стран и 140 университетов, включая Гарвард и MIT. Фальков добавил, что эта награда является подтверждением высокого уровня мастерства и сплочённости российской команды.
