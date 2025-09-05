Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Cтуденты СПбГУ победили на чемпионате мира по спортивному программированию

С победой студентов поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Санкт-Петербургского государственного университета стала победителем чемпионата мира по спортивному программированию ICPC, финал которого прошёл в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В числе золотых призёров оказались четыре команды, однако абсолютное первое место заняли студенты СПбГУ — Максим Туревский, Леонид Данилевич и Фёдор Ушаков.

За пять часов отведённого времени они смогли решить 11 из 12 предложенных задач, значительно опередив соперников. Участникам предстояло справиться с алгоритмическими задачами разного уровня сложности, написав максимально эффективный и безошибочный код. Подготовкой петербургской команды занимались тренеры Иван Казменко и Николай Дубчук.

С победой студентов поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Чернышенко подчеркнул, что ICPC считается самым престижным студенческим турниром в мире, и команда СПбГУ сумела доказать своё лидерство среди участников из более чем 70 стран и 140 университетов, включая Гарвард и MIT. Фальков добавил, что эта награда является подтверждением высокого уровня мастерства и сплочённости российской команды.

Ранее сообщалось, что команда Вооруженных Сил РФ триумфально завершила международные соревнования среди военнослужащих с ограниченными возможностями в Эквадоре, заняв лидирующую позицию в общем командном зачете.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше