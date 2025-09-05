Cтуденты СПбГУ победили на чемпионате мира по спортивному программированию

С победой студентов поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Чернышенко подчеркнул, что ICPC считается самым престижным студенческим турниром в мире, и команда СПбГУ сумела доказать своё лидерство среди участников из более чем 70 стран и 140 университетов, включая Гарвард и MIT. Фальков добавил, что эта награда является подтверждением высокого уровня мастерства и сплочённости российской команды.