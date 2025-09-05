Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые совместно с исследователями из США впервые подтвердили наличие твердого ядра у Марса, его радиус составляет 600 км, пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.
Сообщается, что исследователи из КНР вместе с коллегами из США под руководством профессоров из Научно-технического университета Китая Сунь Даоюаня и Мао Чжу опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Nature в среду.
«Основной состав внутреннего ядра Марса, вероятно, состоит из кристаллического железно-никелевого сплава, который обогащен легкими элементами», — заявляют ученые.
Сообщается, что исследователи проанализировали данные о землетрясениях на Марсе, зафиксированные марсианским зондом НАСА InSight, и выделили сейсмические фазы, которые прошли через ядро планеты. Различия в скорости волн указывают, что ядро состоит из нескольких уровней: внешнего жидкого ядра и твердого внутреннего ядра.
«Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 км, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные», — пишет Global Times.
Ученые добавляют, что открытие закладывает важную основу для сравнения эволюций Марса и Земли, а также других планет земной группы. -0-