Минпромторг сообщил об обновлении программы выпуска самолетов

Алиханов анонсировал обновление программы поставок самолетов в РФ к концу года.

Источник: Комсомольская правда

В России скорректируют программу по выпуску и закупке самолетов. Обновление планируется завершить до конца 2025 года. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что соответствующая работа уже ведется. Глава Минпромторга уточнил, что задачи по обновлению программы были поставлены в июле на стратсессии с главой председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Мы сейчас совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний. Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», — оповестил Антон Алиханов.

Председатель правления Сбера Герман Греф анонсировал резкое снижение ключевой ставки. По его мнению, ЦБ опустит размер значения до 14%.

Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
