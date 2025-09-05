Минпромторг сообщил об обновлении программы выпуска самолетов

В России скорректируют программу по выпуску и закупке самолетов. Обновление планируется завершить до конца 2025 года. Об этом на полях ВЭФ рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что соответствующая работа уже ведется. Глава Минпромторга уточнил, что задачи по обновлению программы были поставлены в июле на стратсессии с главой председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Мы сейчас совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний. Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года», — оповестил Антон Алиханов.
