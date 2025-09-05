В Новосибирске 5 сентября откроют станцию метро «Спортивная»

Долгожданная 14-я станция новосибирского метро «Спортивная» официально примет первых пассажиров 5 сентября.
В пятницу, 5 сентября, в Новосибирске состоится открытие станции метро «Спортивная». Торжественная церемония пройдет вечером с участием мэра города Максима Кудрявцева, пишет АиФ-Новосибирск.
Станция получила все необходимые разрешения на ввод в эксплуатацию: Ростехнадзор подтвердил соответствие техническим требованиям и нормам законодательства, а Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии выдало разрешение на эксплуатацию объекта. Новосибирский Росреестр поставил «Спортивную» на кадастровый учет. Площадь станции составляет 14,7 тыс. кв. м, она включает четыре этажа, один из которых подземный.
«Спортивная» станет 14-й станцией в системе метро Новосибирска и ожидается, что она станет одной из наиболее загруженных — с пропускной способностью до 62 тыс. человек в сутки.