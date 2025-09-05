В Новосибирске 5 сентября откроют станцию метро «Спортивная»

Станция получила все необходимые разрешения на ввод в эксплуатацию: Ростехнадзор подтвердил соответствие техническим требованиям и нормам законодательства, а Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии выдало разрешение на эксплуатацию объекта. Новосибирский Росреестр поставил «Спортивную» на кадастровый учет. Площадь станции составляет 14,7 тыс. кв. м, она включает четыре этажа, один из которых подземный.