В ЦБ РФ перечислил правила, которые помогут россиянам избежать блокировки карты

Тем временем Роскачество предупредило о возможной блокировке счета из-за шуток при переводе средств. В ведомстве напомнили, что счёт могут заблокировать, если пользователь, переводя деньги, в шутку напишет в строке «сообщение» что-то противозаконное, например, что деньги якобы предназначены «на взрывчатку» или «на взятку». Также заблокировать счёт могут, если возникнут подозрения о незаконной деятельности или об уклонении от налогов, например, если получателю приходят несколько однотипных сообщений за короткое время.