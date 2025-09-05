В ЦБ РФ перечислил правила, которые помогут россиянам избежать блокировки карты

Россиянам напомнили, как не оказаться вовлечёнными в мошеннические схемы и как не спровоцировать блокировку собственной банковской карты. Краткий ликбез разместила пресс-служба Центрального Банка России.
Регулятор напомнил об опасности контактов с незнакомцами, когда дело касается денежных операций.
«Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей», — сказано в релизе. Также в пресс-службе подчеркнули, что нельзя передавать незнакомцам как свою банковскую карту, так и данные, дающие доступ к онлайн-сервисам.
Блокировка карты может произойти при осуществлении переводов по номеру телефона в магазинах, напомнили специалисты ЦБ. Банк может расценить данные операции как подозрительные.
Кроме того, чтобы избежать подозрений со стороны банковской системы, в ЦБ посоветовали всегда указывать назначение платежа. Это следует делать, если вы отправляете деньги в подарок родственникам или знакомым, а также оплачиваете банковским переводом какие-либо товары и услуги.
Пользователи, которые пытаются самостоятельно вернуть деньги, которые им кто-то перечислил якобы по ошибке, рискуют оказаться жертвами мошенников или стать частью мошеннической схемы для обмана других людей. Это также может привести к блокировке карты, указали в ЦБ, напомнив, что в случае якобы ошибочного перечисления денег для их возврата нужно воспользоваться услугами сотрудников банка.
Регулятор также напомнил о необходимости соблюдать законодательство, подчеркнув, что карта клиента банка может быть заблокирована, если окажется, что он пользуется анонимными криптообменниками, нелегальными казино или пиратскими сайтами.
Тем временем Роскачество предупредило о возможной блокировке счета из-за шуток при переводе средств. В ведомстве напомнили, что счёт могут заблокировать, если пользователь, переводя деньги, в шутку напишет в строке «сообщение» что-то противозаконное, например, что деньги якобы предназначены «на взрывчатку» или «на взятку». Также заблокировать счёт могут, если возникнут подозрения о незаконной деятельности или об уклонении от налогов, например, если получателю приходят несколько однотипных сообщений за короткое время.
Напомним, случаются ситуации, когда заблокировать карту необходимо в интересах самого пользователя. Прежде всего карта требует блокировки при банальной потере, а также в случае введения данных карты на сомнительном сайте. Кроме того, блокировка может помочь, если человек сообщил данные CVV, номер карты и ваше ФИО третьим лицам. Заблокировать карту стоит и тогда, когда её «проглотил» банкомат.