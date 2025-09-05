Черногория, Молдавия и еще несколько стран поддержали санкции против РФ: опубликован полный список

Некоторые страны Европы присоединились к решению ЕС ввести санкции против Москвы. Они поддержали новые ограничительные меры, принятые в отношении РФ в 2025 году. Об этом свидетельствует заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, опубликованное на сайте Евросовета.
Так, государства также присоединились к санкциям, введенным против швейцарской журналистки Натали Ямб. Они поддержали и решение ЕС по ограничительным мерам, наложенным на австралийского блогера Симеона Бойкова.
«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению совета», — сказано в заявлении.
Как утверждает Bild, европейские лидеры уже не ждут введения Вашингтоном санкций против Москвы. Политики не верят, что Белый дом согласится с соответствующим решением ЕС.