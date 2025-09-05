Мужчина на Украине отобрал пистолет у военкома и открыл стрельбу

В селе Боратин Волынской области Украины местный житель во время проверки документов отобрал у сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) травматический пистолет и открыл стрельбу по военкому и его сослуживцам. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщило местное издание «Общественное».
Двое мужчин пытались скрыться от проверяющих в заброшенном здании, оказывали сопротивление и избивали сотрудников ТЦК. Когда один из военкомов попытался произвести предупредительный выстрел из травматического пистолета, один из мужчин выбил оружие у него из рук, подобрал с пола и открыл стрельбу.
В результате один сотрудник ТЦК получил ранение, предположительно, перелом руки. В отношении нарушителей применили слезоточивый газ. Оба гражданских были доставлены в местное отделение полиции, ведется расследование произошедшего, перед Lenta.ru.
Ранее в Харькове сотрудник ТЦК пытался мобилизовать мужчину, после чего тот начал отбиваться ножом. Мужчина ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников военкомата и попытался скрыться через дворы.
По данным опроса группы «Рейтинг», 68 процентов жителей Украины не доверяют сотрудникам местного военкомата. При этом их сторонниками являются всего 24 процента опрошенных украинцев.