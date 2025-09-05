Мужчина на Украине отобрал пистолет у военкома и открыл стрельбу

Двое мужчин пытались скрыться от проверяющих в заброшенном здании, оказывали сопротивление и избивали сотрудников ТЦК. Когда один из военкомов попытался произвести предупредительный выстрел из травматического пистолета, один из мужчин выбил оружие у него из рук, подобрал с пола и открыл стрельбу.