Почему станцию метро «Спортивная» в Новосибирске открывают с опозданием на три года?

Станция уникальна по своей конструкции: это второй в России объект, построенный на метромосту после распада СССР и первый с внедренной двухтемпературной системой. В вестибюлях и на платформе зимой поддерживается плюсовая температура, тогда как на путях сохраняется минусовой режим. Дополнительную безопасность обеспечивают платформенные раздвижные двери.