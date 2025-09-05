Почему станцию метро «Спортивная» в Новосибирске открывают с опозданием на три года?

5 сентября в Новосибирске заработает станция метро «Спортивная». Ее строительство сопровождалось переносами сроков и проблемами с подрядчиками, но теперь объект готов принять первых пассажиров.
Новая станция расположена рядом с ключевыми спортивными площадками города, включая арену «Сибирь», где проходят домашние матчи одноименного хоккейного клуба. По расчетам метрополитена, ежедневно «Спортивной» будут пользоваться до 62 тысяч человек, что сделает ее одной из самых загруженных в сети.
Станция уникальна по своей конструкции: это второй в России объект, построенный на метромосту после распада СССР и первый с внедренной двухтемпературной системой. В вестибюлях и на платформе зимой поддерживается плюсовая температура, тогда как на путях сохраняется минусовой режим. Дополнительную безопасность обеспечивают платформенные раздвижные двери.
Строительство сопровождалось множеством переносов. Среди причин — сложность проектных решений, многочисленные согласования и расторжение контракта с подрядчиком «СпецТрансСтрой» летом 2024 года.
Несмотря на задержки, городские власти подчеркивают стратегическое значение станции: она разгрузит транспортную сеть Новосибирска и станет важным элементом инфраструктуры во время массовых спортивных мероприятий.