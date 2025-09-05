Москалькова обсудила с украинской стороной передачу посылок пленным РФ

Москва работает над реализацией процесса передачи посылок пленным военным РФ. Этот вопрос обсудили омбудсмены России и Украины. Соответствующими данными поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она уточнила, что процесс может быть завершен уже к декабрю. Для этого, по словам омбудсмена, делается «всё возможное». Москве предстоит собрать списки пленных, а затем получить от их родственников посылки.
«На белорусской земле мы обменялись с украинским офисом документами, которые связаны с передачей писем от пленных своим родным. Мы проговорили вопрос организации посылок для военнопленных», — пояснила Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что дата возвращения из Сум курских жителей пока не определена. По ее словам, диалог на эту тему продолжается.