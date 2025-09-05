Ричмонд
СК: Женщина, оставившая младенца у мусоропровода, задержана во Всеволожске

Женщина, ранее судимая за убийство, бросила новорождённую девочку около мусоропровода.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали женщину, которая бросила новорождённую девочку около мусоропровода в городе Всеволожске. Об этом информирует пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области.

Сообщается, что ребёнка нашли прохожие 4 сентября, он лежал в коробке в подъезде жилого дома. Девочку отправили в медучреждение, а правоохранительные органы возбудили дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного.

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. В настоящее время женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сказано в релизе.

Сообщается, что задержанной женщине 38 лет, раньше она была судима за убийство.

