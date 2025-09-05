СК: Женщина, оставившая младенца у мусоропровода, задержана во Всеволожске

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. В настоящее время женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сказано в релизе.