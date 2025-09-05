СК: Женщина, оставившая младенца у мусоропровода, задержана во Всеволожске

Правоохранители задержали женщину, которая бросила новорождённую девочку около мусоропровода в городе Всеволожске. Об этом информирует пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области.
Сообщается, что ребёнка нашли прохожие 4 сентября, он лежал в коробке в подъезде жилого дома. Девочку отправили в медучреждение, а правоохранительные органы возбудили дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного.
«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. В настоящее время женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сказано в релизе.
Сообщается, что задержанной женщине 38 лет, раньше она была судима за убийство.
О том, как девочку по имени Николь, которую 18-летняя россиянка родила и бросила в аэропорту Антальи, Турции, вернули в Россию, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что 15-летние отец и мать сбросили новорожденного в мусоропровод с 9 этажа.
Тем временем в Таиланде 27-летняя женщина, родившая во время уличного фестиваля, оставила новорожденного ребенка, чтобы продолжить веселиться.