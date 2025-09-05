Москва отреагировала на отмену Пекином виз для россиян: РФ ответит тем же

Власти Китая объявили об отмене визового режима с Россией. С 15 сентября граждане РФ смогут посетить Пекин по заграничному паспорту. Россия вслед за Китаем введет безвизовый режим для жителей КНР. С таким утверждением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
Российский лидер назвал решение Пекина «дружеским актом». Так, через 10 дней граждане РФ будут иметь возможность пребывать в Китае с обычным загранпаспортом сроком до 30 дней.
«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», — подчеркнул Владимир Путин.
Стоит напомнить, что работа и учеба не входят в перечень оснований, по которым россияне могут посетить Китай без виз. Приехать с загранпаспортом можно с целью туризма, посещения родственников или обмена визитами. Кроме того, без визы посетить КНР по соглашению Москвы и Пекина разрешается и организованным туристическим группам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала уточнение по безвизовому режиму для россиян. Она пояснила, что в данный момент такой формат носит «пробный характер». Однако, заявила Мария Захарова, Москва будет рада окончательному закреплению безвизовой практики. Пока режим будет действовать временно. Политик также обратила внимание, что Китай уже применил устойчивый безвизовый режим к 47 странам.
По словам Марии Захаровой, вопрос ответной отмены визовых требований для китайских граждан активно прорабатывается. Она добавила, что информация о ходе рассмотрения данного вопроса будет предоставляться по мере его согласования. Сейчас механизмы реализации взаимной безвизовой политики изучаются.
В Российском союзе туроператоров заявили, что дешевле поездки в Китай при новом режиме не станут. По мнению экспертов, китайский туристический продукт не отличается «перегревом» цен. Турпоток между странами, как ожидается, увеличится на 30−40%. Мера существенно повлияет на посещение россиянами Китая.