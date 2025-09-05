Москва отреагировала на отмену Пекином виз для россиян: РФ ответит тем же

Стоит напомнить, что работа и учеба не входят в перечень оснований, по которым россияне могут посетить Китай без виз. Приехать с загранпаспортом можно с целью туризма, посещения родственников или обмена визитами. Кроме того, без визы посетить КНР по соглашению Москвы и Пекина разрешается и организованным туристическим группам.