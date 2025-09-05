Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 сентября 2025

Погода в Иркутске 5 сентября 2025 обещает переменную облачность, днем пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +15…+17 градусов, температура ночью +7…+9. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов, однако если будет облачно, то лишь до +7…+12. После захода солнца похолодает до +5…+10, при прояснении до 0. Вот что обещает погода в Иркутске 5 сентября 2025.
