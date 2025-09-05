Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 сентября 2025

В Приангарье днем столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов, однако если будет облачно, то лишь до +7…+12. После захода солнца похолодает до +5…+10, при прояснении до 0. Вот что обещает погода в Иркутске 5 сентября 2025.