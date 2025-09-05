В Хабаровске открыли памятник Герою России Эдуарду Норполову

— Я искренне верю в скорую Победу в специальной военной операции. Наши бойцы, как и их деды и прадеды, проявляют мужество и героизм. Мой сын также с честью выполнил свой воинский долг. Открытие парты героя в этой школе в 2023 году, памятной мемориальной доски в 2024-м, а теперь и этого памятника — большая честь для нашей семьи. Этот мемориал станет символом стойкости и мужества наших воинов, участвующих в специальной военной операции, — сказала на церемонии мать Героя России.