В Хабаровске открыли памятник Герою России Эдуарду Норполову

В Хабаровске, на территории школы № 10, торжественно открыли памятник участнику специальной военной операции Герою России Эдуарду Норполову. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», военнослужащий защищал Донецкую и Луганскую Народные Республики — он возглавлял диверсионно-разведывательную группу и проявил исключительное мужество и героизм при штурме и удержании аэродрома Гостомель.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, на торжественной церемонии присутствовали представители мэрии, ветераны боевых действий, педагоги и ученики школы и мать Героя Российской Федерации Соелме Норполова. После завершения официальной части церемонии участники возложили цветы к подножию памятника Герою России Эдуарду Норполову, отдав дань его подвигу и самоотверженности.
— Я искренне верю в скорую Победу в специальной военной операции. Наши бойцы, как и их деды и прадеды, проявляют мужество и героизм. Мой сын также с честью выполнил свой воинский долг. Открытие парты героя в этой школе в 2023 году, памятной мемориальной доски в 2024-м, а теперь и этого памятника — большая честь для нашей семьи. Этот мемориал станет символом стойкости и мужества наших воинов, участвующих в специальной военной операции, — сказала на церемонии мать Героя России.
Подразделение под командованием Эдуарда Норполова в ходе боев уничтожило значительное количество вражеской техники и живой силы противника. В сентябре 2022 года при выполнении боевой задачи группа Эдуарда попала под минометный обстрел. Несмотря на непрекращающийся огонь, он всю ночь выносил тела павших товарищей с поля боя. 4 октября 2022 года Эдуард Норполов погиб от пули снайпера, выполняя боевое задание.
Указом президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Эдуарду Доржиевичу Норполову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. В 2023 году имя участника специальной военной операции было увековечено на обелиске Славы в Хабаровске.