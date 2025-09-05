Ричмонд
Пентагон переименуют в «Министерство войны»: указ уже на столе

Трамп подпишет указ о возвращении Пентагону названия Министерство войны.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп принял решение по вопросу переименования Пентагона. Теперь Минобороны США будет вновь называться «Министерство войны». Об этом сообщил Fox News.

Как отмечается, соответствующий указ будет подписан уже совсем скоро. Ожидается, что президент США Дональд Трамп утвердит его 5 сентября.

Подчеркивается, что главу Пентагона Пита Хегсета обяжут подготовить законодательные и исполнительные меры для переименования Министерства. О необходимости получения одобрения на это действие от Конгресса США пока информации нет.

По сведениям WSJ, в Пентагоне велась работа над «законодательными предложениями» об изменении названия оборонного ведомства в первые недели после вступления Дональда Трампа в должность президента. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хочет «наступать», а не обороняться.

