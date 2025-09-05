Пентагон переименуют в «Министерство войны»: указ уже на столе

По сведениям WSJ, в Пентагоне велась работа над «законодательными предложениями» об изменении названия оборонного ведомства в первые недели после вступления Дональда Трампа в должность президента. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хочет «наступать», а не обороняться.