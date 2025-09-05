«На покупку кислорода»: Мошенник обобрал японскую пенсионерку, выдав себя за астронавта

Мошенник обманул японскую пенсионерку, прикинувшись астронавтом на орбите, которому нужны деньги для «покупки кислорода».
Историю рассказывает телеканал Sky News со ссылкой на полицию Хоккайдо.
Аферисту удалось убедить пенсионерку с острова Хоккайдо, что он астронавт и находится на космическом корабле. При этом он пожаловался виртуальной возлюбленной, что на его корабль «нападают» и у него не хватает денег якобы для «покупки кислорода».
Доверчивая женщина отправила мошеннику около миллиона йен, что соответствует около 550 тысячам рублей.
Тем временем в Ростове роман по переписке разорил одинокую женщину. Она потеряла 750 тысяч. Лже-жених предложил ей заработать на криптовалюте.
Напомним, мошенники, которые охотятся за деньгами своих жертв под предлогом знакомства и развития отношений, называются скамерами. То, что за вашими деньгами охотится скамер, можно понять по, казалось бы, незначительным мелочам. Сайт KP.RU собрал список основных из их здесь. Заодно там рассказывается история очередной доверчивой женщины, которую обманул аферист с красивым иностранным именем и «чемоданом золота».