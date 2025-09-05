«На покупку кислорода»: Мошенник обобрал японскую пенсионерку, выдав себя за астронавта

Напомним, мошенники, которые охотятся за деньгами своих жертв под предлогом знакомства и развития отношений, называются скамерами. То, что за вашими деньгами охотится скамер, можно понять по, казалось бы, незначительным мелочам. Сайт KP.RU собрал список основных из их здесь. Заодно там рассказывается история очередной доверчивой женщины, которую обманул аферист с красивым иностранным именем и «чемоданом золота».