Трамп опубликовал фото с Путиным после разговора с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске, после разговора с лидерами Евросоюза.
Снимок Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social.
На фотографии, опубликованной Трампом, оба президента смотрят в небо. Американский лидер также выложил групповой снимок стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которые пролетали над лидерами двух стран в момент съемки.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали пути обеспечения безопасности Украины, и допустил возможность достижения консенсуса по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин в среду, 3 сентября, рассказал, о чем разговаривал в машине с президентом США Дональдом Трампом. По словам Путина, у него «ломаный» английский, но он все равно отметил, что был рад видеть своего американского коллегу живым и здоровым.