Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опубликовал фото с Путиным после разговора с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске, после разговора с лидерами Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске, после разговора с лидерами Евросоюза.

Снимок Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social.

На фотографии, опубликованной Трампом, оба президента смотрят в небо. Американский лидер также выложил групповой снимок стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которые пролетали над лидерами двух стран в момент съемки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали пути обеспечения безопасности Украины, и допустил возможность достижения консенсуса по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин в среду, 3 сентября, рассказал, о чем разговаривал в машине с президентом США Дональдом Трампом. По словам Путина, у него «ломаный» английский, но он все равно отметил, что был рад видеть своего американского коллегу живым и здоровым.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше