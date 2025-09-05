Воспитают будущих офицеров флота

— Уверен, что именно здесь вы вырастете в офицеров, на которых можно положиться — в море, на берегу, в любой обстановке. Служите России, приумножайте ее славу и помните: флот верит в вас, — сказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, обращаясь к воспитанникам училища.