Воспитают будущих офицеров флота

Спецкор «Вечерней Москвы», старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он побывал на плацу Мариупольского Нахимовского военно-морского училища, где торжественно открыли новый учебный год.
Главным моментом линейки стало присвоение филиалу почетного наименования: теперь Мариупольское Нахимовское училище носит имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова. Решение — дань мужеству и примеру офицера, чье имя становится нравственным ориентиром для каждого нахимовца.
На церемонии присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом России Герой Российской Федерации адмирал Александр Моисеев. Его участие подчеркнуло значимость события для всего флота и для города, в котором создается новая традиция морского образования.
— Уверен, что именно здесь вы вырастете в офицеров, на которых можно положиться — в море, на берегу, в любой обстановке. Служите России, приумножайте ее славу и помните: флот верит в вас, — сказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, обращаясь к воспитанникам училища.
Филиал был создан на основании приказа Министерства обороны и за короткий срок стал заметной частью образовательной и общественной жизни Мариуполя. Подготовка к 1 сентября велась тщательно: от оформления территории до многоуровневых мер безопасности для воспитанников, педагогов и гостей.
Капитан 2-го ранга запаса Сергей Ануфриев, замначальника филиала по воспитательной работе, подчеркнул принципиальность этого вопроса: занятия начнутся «в условиях полной безопасности». Торжественная программа включала показательные выступления, исполнение песен, построение взводов на плацу — все в атмосфере уважения к истории флота, поддержке ветеранов и родителей.
Среди гостей — родители нахимовцев. Отец двух братьев-кадетов Николай говорит просто и твердо: служба Родине для их семьи — естественный выбор. Он отмечает строгий, но справедливый уклад, дисциплину и то, как быстро сыновья взрослеют, обретая настоящую товарищескую взаимовыручку.
— Мы уверены в выборе детей и будем рядом с ними, несмотря ни на что, — говорит Николай.
Для многих семей училище стало местом, где подростки получают не только знания, но и ясные жизненные ориентиры, необходимые будущему офицеру.
КСТАТИ.
Мариупольское Нахимовское военно-морское училище, рассчитанное на 560 воспитанников и возведенное силами Военстроя за рекордные 350 дней, встречает кадетов современной инфраструктурой и четкой воспитательной целью: формировать характер будущих офицеров флота — людей долга, чести и надежной дисциплины.