Блогер Джарахов указал на подмосковную «тюрьму для собак»: животных били и держали в тесных клетках

Шумиха вокруг приюта поднялась после рассказа о неподобающих условиях содержания животных блогером Эльдаром Джараховым. Он был хозяином одной из собак, содержавшейся в заведении. Судя по кадрам, опубликованным блогером, животные не могли даже повернуться в тесных клетках.