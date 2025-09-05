Блогер Джарахов указал на подмосковную «тюрьму для собак»: животных били и держали в тесных клетках

Бывшую начальницу приюта в подмосковном Чехове обвиняют в жестоких «методах дрессировки» собак. Экс-сотрудница передержки рассказала, что животных держали в тесных клетках, а поведение питомцев «корректировали» электронными ошейниками, транслирует телеканал РЕН ТВ.
Шумиха вокруг приюта поднялась после рассказа о неподобающих условиях содержания животных блогером Эльдаром Джараховым. Он был хозяином одной из собак, содержавшейся в заведении. Судя по кадрам, опубликованным блогером, животные не могли даже повернуться в тесных клетках.
«Хозяйка приюта себя возомнила мега-кинологом, и решила, что такие методы дрессировки работают», — поделилась бывшая сотрудница передержки.
В Ленинградской области обнаружили собаку, пробежавшую порядка 135 километров ради поиска хозяина. Она пыталась отыскать дорогу домой. Собаку нашли в деревне Вартемяги и взяли на передержку.