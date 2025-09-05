Спасатели сняли отдыхающего со скалы в Утулике

Обычный день у водопадов на реке Утулик едва не закончился серьезными проблемами для одного из отдыхающих. 3 сентября, примерно в обед, мужчина забрался на скалу и понял, что спуститься обратно не может. Он находился на шестиметровой высоте над водопадом и был вынужден позвать на помощь.
— На вызов оперативно откликнулись спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. Им потребовалось найти пострадавшего, который застрял в 1,5 километрах от поселка Утулик. Задача была решена с помощью альпинистского снаряжения: мужчину, жителя Иркутска, благополучно сняли со скалы и вернули на тропу, где его ждала спутница, — рассказали КП-Иркутск в поисково-спасательном отряде.
К счастью, инцидент обошелся без травм. Оба отдыхающих были в удовлетворительном состоянии, и спасатели позаботились о том, чтобы их приключение завершилось благополучно — пару доставили до автобусной остановки.
