Спасатели сняли отдыхающего со скалы в Утулике

Обычный день у водопадов на реке Утулик едва не закончился серьезными проблемами для одного из отдыхающих. 3 сентября, примерно в обед, мужчина забрался на скалу и понял, что спуститься обратно не может. Он находился на шестиметровой высоте над водопадом и был вынужден позвать на помощь.