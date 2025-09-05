Ричмонд
FT: США прекратят финансировать оборону стран, граничащих с Россией

Соединенные Штаты планируют постепенно прекратить финансирование программ содействия безопасности армиям европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, такое решение принято для того, чтобы стимулировать европейские страны больше вкладывать средства в собственную оборону. Представители Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о прекращении в странах Восточной Европы финансирования программ подготовки и оснащения военных, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией.

Представитель Белого дома назвал этот шаг частью усилий президента США Дональда Трампа по «переоценке и реорганизации». Тем не менее страны Евросоюза выразили удивление в связи этим решением и пытаются прояснить детали, говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с «коалицией желающих» потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти. Глава Соединенных Штатов также призвал оказать экономическое давление на Китай за то, что Пекин якобы поддерживает Москву в контексте конфликта на Украине.

