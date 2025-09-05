Еще одна страна ЕС отказалась посылать своих солдат на Украину

В четверг, 4 сентября, состоялась встреча лидеров «коалиции желающих». В результате 26 государств подтвердили намерение отправить своих солдат на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Однако не все европейские страны изъявили такое желание. Президент Румынии Никушор Дан заверил, что государство не станет отправлять войска на Украину, транслирует телеканал Antena 1.
Лидер при этом уточнил, что страна окажет содействие операциям по поддержанию мира в регионе. Президент Румынии указал на такое же решение «многих из государств, находящихся вблизи России». Они тоже не отправят военных на Украину.
«Мы будем поддерживать логистически, нашими базами операции по поддержанию мира. Для этого, однако, нужно прийти к миру или по крайней мере к прекращению огня», — заключил Никушор Дан.
Решение не посылать солдат на Украину озвучила также премьер Италии Джорджа Мелони. При этом, отметила она, страна готова поддержать потенциальное прекращение огня.