Магнитная буря 5 сентября 2025 года: новая волна магнитных бурь накроет Землю после серии вспышек

5 сентября 2025 года ученые Российской академии наук сообщили о значительном увеличении солнечной активности, которая за последние три месяца возросла на 70% и достигла уровней, наблюдаемых в 2024 году.
Это может указывать на возможность выхода Солнца на второй пик активности. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН отметили, что второй пик может произойти уже в текущем или начале следующего года.
Ученые подчеркнули, что на фоне растущей солнечной активности возобновились обсуждения о вероятности наступления второго пика. Они указали на структуру двух предыдущих солнечных циклов XXI века, которые оба имели по два пика с сопоставимой мощностью, разделенных интервалом около 1,5−2 лет. В связи с этим осенние месяцы могут оказаться решающими. Выход Солнца на второй пик активности может привести к вспышкам максимального уровня X10.
Что касается активности Солнца с 2 по 4 сентября 2025 года, то после кратковременного спада, наблюдаемого 2 и 3 сентября, звезда начала увеличивать мощность своих вспышек. Уже 4 сентября была зарегистрирована вспышка класса М.
В течение суток 2 сентября произошло три слабых вспышки, наиболее сильной из которых стала вспышка С6.1, зафиксированная в области 4199. Она произошла в 17:39 и продолжалась 22 минуты. Индекс солнечной активности продолжал снижаться, приближаясь к спокойной «зеленой зоне».
На следующий день, 3 сентября, количество вспышек возросло до восьми, все они относились к С-классу. Самой мощной стала вспышка С4.9, зарегистрированная в области 4197 в 2:46. Она длилась девять минут и привела к небольшому увеличению индекса солнечной активности до 4.9.
Уже в неполные сутки 4 сентября на Солнце произошло семь вспышек, среди которых одна, М1.0, была отнесена к классу сильных. Она произошла в 16:44 по московскому времени и длилась 13 минут, что способствовало росту индекса солнечной активности до 5.5, попадая в опасную «оранжевую зону».
По прогнозам ученых на 5 сентября 2025 года, на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составит 40%, а магнитных бурь — 31%. Однако специалисты предполагают, что магнитное поле Земли останется стабильным.
Линейный геомагнитный индекс Ap, отражающий величину геомагнитных возмущений в трехчасовом интервале, должен остаться на уровне 5. Поток солнечного радиоизлучения на волне 10.7 см (индекс F10.7) снизится на десять единиц до 185.
Долгосрочный прогноз на сентябрь 2025 года предполагает несколько периодов геомагнитной активности с ожидаемыми магнитными бурями 6 и 15 числа. Незначительные возмущения магнитосферы могут произойти 8, 9, 14 и 16 сентября. Кроме того, активность может проявиться и в начале следующего месяца с возможной бурей 2 октября и возмущениями 1, 3 и 4 октября.
Эксперты подчеркнули, что такие долгосрочные прогнозы являются ориентировочными и могут быть уточнены. Наиболее точная информация о состоянии космической погоды обычно появляется за 2−3 дня до события из-за изменчивой природы солнечной активности.
Врач Ступинской больницы Галина Кузовова рекомендовала метеочувствительным людям избегать тяжелых физических нагрузок в периоды геомагнитной активности, даже если она не достигает уровня бури.