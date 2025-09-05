Магнитная буря 5 сентября 2025 года: новая волна магнитных бурь накроет Землю после серии вспышек

Ученые подчеркнули, что на фоне растущей солнечной активности возобновились обсуждения о вероятности наступления второго пика. Они указали на структуру двух предыдущих солнечных циклов XXI века, которые оба имели по два пика с сопоставимой мощностью, разделенных интервалом около 1,5−2 лет. В связи с этим осенние месяцы могут оказаться решающими. Выход Солнца на второй пик активности может привести к вспышкам максимального уровня X10.