«По ночам отсекать головы»: ФСБ рассекретила планы Японии от 1941 года проводить массовые казни

ФСБ: Япония планировала проведение массовых казней в Манчжурии.

Япония во время Второй мировой войны тайно планировала массовые казни арестованных на территории Маньчжурии участников сопротивления. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России.

Речь идёт о документах японских спецслужб, которые попали в руки советских органов госбезопасности в 1945 году, после разгрома Квантунской армии.

Из документов следует, что японская контрразведка совместно с органом разведки — Японской военной миссией (ЯВМ) в Маньчжурии готовилась к тайной массовой казни «опасных в военное время элементов».

Сообщается, что «опасные элементы» подразделялись на пять категорий, часть из них подлежала тайной казни без суда в случае начала военных действий. Японская контрразведка предписывала как можно дольше скрывать массовые репрессии, в частности, уничтожать все вещи казнённых и «успокаивать» их семьи благотворительными акциями и материальной помощью. При этом жертвы предлагалось закалывать штыком или отрубать им головы, а определение «строгая кара», которое обозначало казнь, предлагалось заменить на «мероприятие Ко».

«В целях обеспечения тайны для проведения этого мероприятия целесообразно использовать лунное ночное время, а в случае, если лунного света нет, проводить это мероприятие на рассвете или в вечерние сумерки. Способ приведения в исполнение — закалывание штыком или отсечение головы японским мечом. Расстрелов следует по возможности избегать», — сказано в документе.

В опубликованных документах также содержатся как обоснования экспансии японских милитаристов, так и доказательства их подготовки к применению бактериологического оружия против Советского Союза.