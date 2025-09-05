«По ночам отсекать головы»: ФСБ рассекретила планы Японии от 1941 года проводить массовые казни

Япония во время Второй мировой войны тайно планировала массовые казни арестованных на территории Маньчжурии участников сопротивления. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России.
Речь идёт о документах японских спецслужб, которые попали в руки советских органов госбезопасности в 1945 году, после разгрома Квантунской армии.
Из документов следует, что японская контрразведка совместно с органом разведки — Японской военной миссией (ЯВМ) в Маньчжурии готовилась к тайной массовой казни «опасных в военное время элементов».
Сообщается, что «опасные элементы» подразделялись на пять категорий, часть из них подлежала тайной казни без суда в случае начала военных действий. Японская контрразведка предписывала как можно дольше скрывать массовые репрессии, в частности, уничтожать все вещи казнённых и «успокаивать» их семьи благотворительными акциями и материальной помощью. При этом жертвы предлагалось закалывать штыком или отрубать им головы, а определение «строгая кара», которое обозначало казнь, предлагалось заменить на «мероприятие Ко».
«В целях обеспечения тайны для проведения этого мероприятия целесообразно использовать лунное ночное время, а в случае, если лунного света нет, проводить это мероприятие на рассвете или в вечерние сумерки. Способ приведения в исполнение — закалывание штыком или отсечение головы японским мечом. Расстрелов следует по возможности избегать», — сказано в документе.
В опубликованных документах также содержатся как обоснования экспансии японских милитаристов, так и доказательства их подготовки к применению бактериологического оружия против Советского Союза.