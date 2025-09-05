«По ночам отсекать головы»: ФСБ рассекретила планы Японии от 1941 года проводить массовые казни

Сообщается, что «опасные элементы» подразделялись на пять категорий, часть из них подлежала тайной казни без суда в случае начала военных действий. Японская контрразведка предписывала как можно дольше скрывать массовые репрессии, в частности, уничтожать все вещи казнённых и «успокаивать» их семьи благотворительными акциями и материальной помощью. При этом жертвы предлагалось закалывать штыком или отрубать им головы, а определение «строгая кара», которое обозначало казнь, предлагалось заменить на «мероприятие Ко».