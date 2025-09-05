Чернышенко сообщил об импортозамещении горнолыжных курортов и туристической экипировки

Российские производители работают над созданием вещей, необходимых для организации и развития туризма. Страна успешно продвигается в этой области. Такими данными поделился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.
Он рассказал о работе производителей над импортозамещением горнолыжных курортов. Кроме того, отечественные предприниматели занимаются созданием, в том числе, собственной одежды, предназначенной для туризма.
«По линии Минпромторга мы активно работаем над тем, чтобы все оборудование для горнолыжных курортов, бассейнов, туристическую экипировку — все это импортозамещать. Здесь мы видим большой успех», — сообщил Дмитрий Чернышенко.
Глава Минэнерго России Сергей Цивилев отметил и стабильность российского рынка топлива. По его словам, государство держит под контролем ситуацию по обеспечению светлыми видами нефтепродуктов.