Мелони предложила «коалиции желающих» механизм защиты Украины по образцу НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции «коалиции желающих» в Париже предложила создать механизм коллективной защиты Украины по образцу 5-й статьи устава НАТО.
При этом она подтвердила неготовность Италии отправлять итальянских солдат в составе западного миротворческого контингента на Украину, говорится в сообщении правительственного дворца Киджи.
Встреча участников «коалиции желающих» прошла в четверг, 4 сентября, в Париже под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Мелони, участвовавшая в заседании по видеосвязи, подчеркнула, что предложенный механизм станет ключевым элементом политической составляющей гарантий безопасности Украины. Италия готова поддержать возможное прекращение огня через инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины.
Итальянское правительство считает, что справедливый и прочный мир на Украине возможен при сочетании постоянной поддержки Киева, стремления к прекращению боевых действий, коллективного давления на Россию, включая санкции, и надежных гарантий безопасности, согласованных между сторонами Атлантики, передает РИА Новости.
4 сентября канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что страны — участницы «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Целью такого решения британская администрация назвала «дальнейшее укрепление оснащения» Украины.