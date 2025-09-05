Мелони предложила «коалиции желающих» механизм защиты Украины по образцу НАТО

Встреча участников «коалиции желающих» прошла в четверг, 4 сентября, в Париже под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Мелони, участвовавшая в заседании по видеосвязи, подчеркнула, что предложенный механизм станет ключевым элементом политической составляющей гарантий безопасности Украины. Италия готова поддержать возможное прекращение огня через инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины.