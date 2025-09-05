В Братске открыли сквер с японским садом камней

В жилом районе Энергетик Братска на месте пустыря с ветхими качелями теперь красуется новый современный сквер. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, его построили между школой № 41 и торговым центром именно так, как год назад выбрали сами жители на голосовании.
— Теперь здесь есть все для отдыха: новые пешеходные дорожки, уютные беседки и целых две детские площадки с безопасным резиновым покрытием. Для любителей красивых фото и спокойного отдыха обустроили необычную зону — японский сад камней, — говорится в сообщении администрации.
Официальное открытие состоится уже в эту пятницу, 5 сентября, в 15:00. Гостей ждет праздничная программа, игры и конкурсы.
