В ГД предупредили о введении новых требований к отчетам управляющих компаний

В России изменят требования к отчетности управляющих компаний. Нововведения вступили в силу в сентябре, увидеть их эффективность жители смогут уже в 2026 году. Управляющие компании обяжут каждый год предоставлять отчеты о проделанной работе. Так жильцы смогут справедливо оценить их труд. Об этом рассказала депутат Сардана Авксентьева на полях ВЭФ-2025, пишет ТАСС.
Заместитель председателя партии «Новые люди» пояснила, что УК будут публиковать отчет о деятельности в ГИС ЖКХ. В сентябре установили точную форму этого отчета, добавила парламентарий.
«Со следующего года у людей появится больше возможностей анализировать работу управляющих компаний, выставлять им какие-то свои промежуточные оценки и решать, продлевать ли договор с ними дальше», — подытожила Сардана Авксентьева.
