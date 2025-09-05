Ричмонд
В ГД предупредили о введении новых требований к отчетам управляющих компаний

Авксентьева рассказала об обязательстве УК ежегодно предоставлять отчет о работе.

Источник: Комсомольская правда

В России изменят требования к отчетности управляющих компаний. Нововведения вступили в силу в сентябре, увидеть их эффективность жители смогут уже в 2026 году. Управляющие компании обяжут каждый год предоставлять отчеты о проделанной работе. Так жильцы смогут справедливо оценить их труд. Об этом рассказала депутат Сардана Авксентьева на полях ВЭФ-2025, пишет ТАСС.

Заместитель председателя партии «Новые люди» пояснила, что УК будут публиковать отчет о деятельности в ГИС ЖКХ. В сентябре установили точную форму этого отчета, добавила парламентарий.

«Со следующего года у людей появится больше возможностей анализировать работу управляющих компаний, выставлять им какие-то свои промежуточные оценки и решать, продлевать ли договор с ними дальше», — подытожила Сардана Авксентьева.

В Госдуме тем временем предложили отмечать День Отечественной истории. Праздник может быть официально установлен на 28 января.