В ГД предупредили о введении новых требований к отчетам управляющих компаний

В России изменят требования к отчетности управляющих компаний. Нововведения вступили в силу в сентябре, увидеть их эффективность жители смогут уже в 2026 году. Управляющие компании обяжут каждый год предоставлять отчеты о проделанной работе. Так жильцы смогут справедливо оценить их труд. Об этом рассказала депутат Сардана Авксентьева на полях ВЭФ-2025, пишет ТАСС.