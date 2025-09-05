Ричмонд
Новосибирские учёные победили рак в экспериментальных условиях

Специалисты СО РАН создали уникальную технологию борьбы с опухолями с помощью холодной плазмы.

Метод уничтожает только злокачественные клетки, щадя здоровые ткани.

Специалисты СО РАН создали уникальную технологию борьбы с опухолями с помощью холодной плазмы. Метод отличается тем, что поражает только больные клетки, щадя здоровые ткани организма, о чём сообщает «Российская газета».

Технология эффективно воздействует на разные виды онкологических заболеваний: рак лёгких, меланому, опухоли молочной железы и кишечника.

Главное преимущество метода — избирательное действие: он уничтожает только злокачественные клетки, щадя здоровые ткани. Это существенное улучшение по сравнению с классической химиотерапией.

Хотя предварительные испытания успешны, для практического применения технологии требуются дополнительные исследования, клинические испытания, серьёзное финансирование и поддержка государства.