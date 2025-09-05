В Афганистан отправили самолёт МЧС с первой партией гуманитарной помощи РФ

Напомним, в ночь на с 31 августа на 1 сентября на востоке Афганистана произошло землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составляла 6,2. 4 сентября власти Афганистана сообщили, что число погибших при землетрясении превысило 2,2 тыс. Ещё более 3,6 тыс. человек пострадали.