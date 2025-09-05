В Афганистан отправили самолёт МЧС с первой партией гуманитарной помощи РФ

Транспортный самолёт Ил-76 МЧС России вылетел в Афганистан, чтобы доставить первую партию гуманитарной помощи для жителей страны, которые пострадали в результате недавнего землетрясения, сообщили в пресс-службе этого российского ведомства.
«Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ», — отметило министерство в Telegram-канале.
Самолёт вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» с 20 тоннами груза. Партия гуманитарной помощи состоит из продуктов питания.
Напомним, в ночь на с 31 августа на 1 сентября на востоке Афганистана произошло землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составляла 6,2. 4 сентября власти Афганистана сообщили, что число погибших при землетрясении превысило 2,2 тыс. Ещё более 3,6 тыс. человек пострадали.