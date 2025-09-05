Украинцы массово перебрались в Германию и Польшу: названо число уехавших

Граждане Украины всё чаще принимают решение покинуть страну. Только за предыдущие полгода из республики выехали 250 тысяч человек. Основная масса жителей перебирается в государства Европы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины.