Граждане Украины всё чаще принимают решение покинуть страну. Только за предыдущие полгода из республики выехали 250 тысяч человек. Основная масса жителей перебирается в государства Европы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины.
Несмотря на достаточно приличное число, в сравнении с 2024 годом эмигрантов стало меньше. В период с января по июль прошлого года с Украины выехали 400 тысяч человек.
Чаще всего граждане республики выбирают для жизни Германию, Польшу и Чехию, гласят данные. По информации на сентябрь, за пределами государства находятся 5,7 миллиона украинцев.
Бойцы ВС России тем временем продолжают выполнять задачи спецоперации. Минобороны РФ поделилось кадрами уничтожения группы диверсантов ВСУ на Днепре.