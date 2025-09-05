Ричмонд
Красноярцев ожидает прохладная и дождливая пятница 5 сентября

Прогноз составлен на основе данных синоптиков Среднесибирского УГМС

Прогноз составлен на основе данных синоптиков Среднесибирского УГМС.

Пятница в краевой столице будет соответствовать осенним погодным условиям: синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями и температурой не выше +15 градусов.

По данным Среднесибирского УГМС, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов, ожидается небольшой дождь. Днем температура поднимется до +13…+15 градусов, однако кратковременные дожди и западный ветер скоростью 5−10 м/с создадут ощущение осенней прохлады.

Красноярцам следует не забывать зонты и дождевики, выбирать непромокаемую обувь, утепляться, особенно в утренние и вечерние часы.

Такая погода соответствует климатической норме для начала сентября в Красноярске. По прогнозам синоптиков, похолодание продлится до конца недели.