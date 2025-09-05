Ричмонд
На Камчатке зафиксировали десять афтершоков

В двух случаях подземные толчки ощущались в населённых пунктах.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке за последние сутки зарегистрировали десять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. В двух случаях подземные толчки ощущались в населённых пунктах.

Накануне на полуострове зафиксировали 14 землетрясений магнитудой до 5,8, из которых три были заметны жителям городов и посёлков. По данным спасателей, ситуация остаётся под контролем, ведётся постоянное наблюдение.

Кроме того, на Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. Учёные фиксируют проявления вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздерживаться от приближения к вулканам.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин объяснил причины разрушительного землетрясения в Афганистане.