Изюм при сахарном диабете: врач развеяла опасный миф

— До сих пор многие считают, что мед можно людям с диабетом, потому что он полезнее, чем фруктоза-глюкоза. Но, увы, нет. Тем более что 70 граммов — это почти семь столовых ложек! В день для людей с диабетом это слишком много, — заключила специалист.