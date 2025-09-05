Изюм при сахарном диабете: врач развеяла опасный миф

Некоторые считают, что мед и сухофрукты могут быть безопасной альтернативой сладостям для людей с диабетом. Однако такие продукты вызывают резкие скачки сахара в крови и перегружают организм. Об этом KP.RU рассказала д. м. н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.
— Темный изюм (светлый, кстати, тоже) способен сильно повысить уровень сахара в крови. Организм выбрасывает максимум инсулина, и да, через 120 минут после того, как вы съели изюм, уровень глюкозы в крови упадет, ведь сработает инсулиновый «напалм». То есть гасит уровень сахара вовсе не изюм, а инсулин, — пояснила врач.
По ее словам, подобный эффект может привести к так называемым «качелям», когда после резкого падения сахара печень начинает компенсировать его уровень, а поджелудочная железа отвечает новым выбросом инсулина. В результате организм испытывает повышенную нагрузку, что небезопасно для людей с диабетом.
— До сих пор многие считают, что мед можно людям с диабетом, потому что он полезнее, чем фруктоза-глюкоза. Но, увы, нет. Тем более что 70 граммов — это почти семь столовых ложек! В день для людей с диабетом это слишком много, — заключила специалист.