Эксперт предупредила, почему беременным нельзя грибы

Беременным женщинам стоит с осторожностью относиться к употреблению грибов. Как пояснила врач-терапевт Дарья Умрик в интервью NEWS.ru, этот продукт может представлять серьезный риск из-за возможного отравления, которое опасно как для будущей матери, так и для ребенка. Кроме того, грибы тяжело перевариваются и не входят в список рекомендованных продуктов для лечебного и специализированного питания во время беременности и грудного вскармливания.