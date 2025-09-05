Эксперт предупредила, почему беременным нельзя грибы

Беременным женщинам стоит с осторожностью относиться к употреблению грибов. Как пояснила врач-терапевт Дарья Умрик в интервью NEWS.ru, этот продукт может представлять серьезный риск из-за возможного отравления, которое опасно как для будущей матери, так и для ребенка. Кроме того, грибы тяжело перевариваются и не входят в список рекомендованных продуктов для лечебного и специализированного питания во время беременности и грудного вскармливания.
— Если очень хочется съесть что-то эдакое, лучше выбрать вешенки или шампиньоны промышленного производства — их качество и безопасность строго контролируются, — советует специалист.
А вот от соленых и маринованных грибов стоит отказаться полностью: они могут вызывать отеки. Особенно важно исключить грибы из рациона при проблемах с желудочно-кишечным трактом или токсикозе. Вместо них врач рекомендует обратить внимание на более легкие и питательные источники белка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что масленок размером с таз вырос в Бурятии.