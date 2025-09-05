Дегтярев: Лимит на легионеров в РПЛ изменится с сезона-2028/29

С сезона-2028/29 лимит на легионеров в чемпионате России по футболу будет ужесточен до схемы «5 игроков на поле, 10 в заявке». Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он отметил, что нынешний лимит «чересчур мягкий». И добавил, что, хотя решение ввести такое ограничение было принято с учетом пожеланий клубов, его цель определяет государство.
— Государство таргетирует, то есть устанавливает цель, а уже задача клубов — развивать свои академии, искать молодых футболистов, заранее смотреть, чтобы их не перекупили, например, за рубеж, — подчеркнул министр.
Он также привел в пример другие страны: в Испании в заявке не более пяти игроков из стран, не входящих в ЕС, в Италии — не менее восьми итальянцев на матч, а в Китае в заявку на матч могут быть включены пять легионеров, передает ТАСС.
Ранее ФИФА запретила московскому футбольному клубу «Локомотив» регистрировать новых игроков на протяжении трех ближайших трансферных периодов. При этом в клубе такое решение назвали «абсолютно немотивированным» и выразили надежду на скорое снятие санкции.