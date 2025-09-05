Ричмонд
Церковный праздник 5 сентября: День Луппа Солунского — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 5 сентября совершает память мученика Луппа Солунского, верного слуги святого Димитрия Солунского. В народном календаре этот день получил название Лупп-Брусничник, так как к этому времени поспевала брусника и начинался ее сбор.

Кто такой мученик Лупп Солунский?

Святой Лупп жил в IV веке и был слугой великомученика Димитрия Солунского. После казни хозяина он взял его ризу и перстень и наччал творить чудеса исцеления. За проповедь христианства был казнен по приказу императора Максимилиана. К святому Луппу обращаются с молитвами об исцелении от болезней и защите домашних животных.

Традиции и народные приметы.

Главные традиции дня были связаны со сбором брусники и подготовкой к зиме:

Сбор брусники: Хозяйки отправлялись в лес за ягодой, из которой варили варенье, компоты и делали моченую бруснику.

Заготовка кормов: Начинали утеплять хлева и заготавливать корм для скота на зиму.

Погодные приметы:

Если на Лупа журавли на юг летят — зима будет ранней.

Утром иней — к хорошему урожаю овса.

Брусника поспела — пора сеять овес.

Листья на березе начали желтеть — зима будет ранней.

Что нельзя делать 5 сентября?

Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется ругаться, сквернословить и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — особенно в сборе урожая или заготовке припасов.

Не стоит начинать важные дела без молитвы — день считался неподходящим для крупных начинаний.

Не рекомендуется оставлять скотину без присмотра — по поверьям, в этот день она могла заболеть.

Нельзя выбрасывать собранную бруснику — это считалось к неудаче в зимних заготовках.

День Луппа-Брусничника на Руси был символом гармонии между христианскими традициями и природными циклами, напоминая о важности своевременной подготовки к зиме и заботы о ближних.