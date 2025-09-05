Церковный праздник 5 сентября: День Луппа Солунского — что можно и нельзя делать в этот день

Святой Лупп жил в IV веке и был слугой великомученика Димитрия Солунского. После казни хозяина он взял его ризу и перстень и наччал творить чудеса исцеления. За проповедь христианства был казнен по приказу императора Максимилиана. К святому Луппу обращаются с молитвами об исцелении от болезней и защите домашних животных.