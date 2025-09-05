Церковный праздник 5 сентября: День Луппа Солунского — что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 5 сентября совершает память мученика Луппа Солунского, верного слуги святого Димитрия Солунского. В народном календаре этот день получил название Лупп-Брусничник, так как к этому времени поспевала брусника и начинался ее сбор.
Кто такой мученик Лупп Солунский?
Святой Лупп жил в IV веке и был слугой великомученика Димитрия Солунского. После казни хозяина он взял его ризу и перстень и наччал творить чудеса исцеления. За проповедь христианства был казнен по приказу императора Максимилиана. К святому Луппу обращаются с молитвами об исцелении от болезней и защите домашних животных.
Традиции и народные приметы.
Главные традиции дня были связаны со сбором брусники и подготовкой к зиме:
Сбор брусники: Хозяйки отправлялись в лес за ягодой, из которой варили варенье, компоты и делали моченую бруснику.
Заготовка кормов: Начинали утеплять хлева и заготавливать корм для скота на зиму.
Погодные приметы:
Если на Лупа журавли на юг летят — зима будет ранней.
Утром иней — к хорошему урожаю овса.
Брусника поспела — пора сеять овес.
Листья на березе начали желтеть — зима будет ранней.
Что нельзя делать 5 сентября?
Церковные запреты в этот день стандартны: не рекомендуется ругаться, сквернословить и завидовать. Народные поверья добавляют свои ограничения:
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — особенно в сборе урожая или заготовке припасов.
Не стоит начинать важные дела без молитвы — день считался неподходящим для крупных начинаний.
Не рекомендуется оставлять скотину без присмотра — по поверьям, в этот день она могла заболеть.
Нельзя выбрасывать собранную бруснику — это считалось к неудаче в зимних заготовках.
День Луппа-Брусничника на Руси был символом гармонии между христианскими традициями и природными циклами, напоминая о важности своевременной подготовки к зиме и заботы о ближних.