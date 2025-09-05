В РФ штрафы за неисполнение родительских обязанностей выросли в 4−5 раз

В России увеличились штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, размеры которых не пересматривались с 2007 года. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Ранее за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могли выписать предупреждение или оштрафовать от 100 до 500 рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей», — сказал он РИА Новости.
Ранее в России вступили в силу повышенные штрафы за нарушения на железнодорожных путях. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, новые штрафы применяются с 18 июля.
Тем временем в Госдуме обратили внимание на статистику преступлений, совершенных в отношении медицинских работников. В связи с учащением случаев нападения предложено ужесточить наказания за неправомерные поступки.