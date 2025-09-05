В РФ штрафы за неисполнение родительских обязанностей выросли в 4−5 раз

В России увеличились штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, размеры которых не пересматривались с 2007 года. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.