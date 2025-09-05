Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСО: интерес студенчества к Дальнему Востоку вырос на треть

В этом году 20 студентов выразили желание остаться в регионах Дальнего Востока для продолжения обучения.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году около 4 тысяч участников Российских студенческих отрядов работали на Дальнем Востоке, что на тысячу больше, чем в предыдущем году. Студенты приехали из 70 регионов страны, а часть из них решила остаться на местах, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике и председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев на полях Восточного экономического форума.

Киселев отметил, что интерес молодежи к работе на Дальнем Востоке растёт с каждым годом. Если в прошлом году участие приняли студенты из 62 регионов, то в этом году уже 70 регионов направили своих представителей.

Он также напомнил, что ранее студенты были задействованы в строительстве кампуса во Владивостоке и на Байкало-Амурской магистрали, а сегодня проекты расширились на Камчатку, Сахалин, Южные Курилы и Хабаровский край.

По словам Киселева, в этом году 20 студентов выразили желание остаться в регионах Дальнего Востока для продолжения обучения, двое из них уже перевелись в местные университеты. Он подчеркнул, что программа помогает укреплять кадры на территории региона, пополняя их талантливой и мотивированной молодежью.

Ранее сообщалось, что система высшего образования России охватывает более 4,3 млн студентов, из которых свыше 400 тысяч — иностранные граждане. Одним из приоритетов сегодня становится укрепление международного сотрудничества с дружественными странами.