РСО: интерес студенчества к Дальнему Востоку вырос на треть

В 2025 году около 4 тысяч участников Российских студенческих отрядов работали на Дальнем Востоке, что на тысячу больше, чем в предыдущем году. Студенты приехали из 70 регионов страны, а часть из них решила остаться на местах, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике и председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев на полях Восточного экономического форума.