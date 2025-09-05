Ричмонд
В Саянске открыли парк «Патриот» с военной техникой

Парк «Патриот» станет площадкой для проведения городских мероприятий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске появилось новое общественное пространство — военно-патриотический парк «Патриот». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, он был создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива получила поддержку жителей во время всероссийского голосования, которое проводит Минстрой России.

Парк расположен рядом с Музеем истории города и стал логическим продолжением экспозиции «Победа в сердцах поколений», созданной ранее на средства президентского гранта. В процессе благоустройства здесь полностью обновили пешеходные дорожки, установили современное освещение и скамейки, провели озеленение и обустроили парковки.

Главной особенностью парка стала выставка подлинной военной техники разных лет. Посетители могут увидеть легендарную гаубицу М-30, дивизионную пушку Д-44, танк Т-62, бронетранспортер БТР-70 и другие образцы.

— Сохранять для следующих поколений память о славных подвигах героев — наш долг. Такие пространства — словно мост между теми, кто отстоял нашу Родину, и теми, кто сегодня продолжает делать все для ее развития, — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Парк «Патриот» станет площадкой для проведения городских мероприятий с участием юнармейцев, ветеранов, волонтеров и участников СВО.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область получила 77 новых школьных автобусов.