NBC: Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. По словам медиков, проведенная в феврале того года биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у Байдена. В тот момент ему прописали наблюдение у дерматолога.