NBC: Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи

Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по поводу онкологического заболевания и сейчас восстанавливается после этой процедуры. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря американского экс-лидера.
Манипуляция, которую провели Байдену, носит название «операция Моса» и применяется для лечения распространённых форм рака кожи. Она заключается в удалении поражённых онкологией клеток.
Напомним, 16 мая медики диагностировали у Джо Байдена агрессивную форму рака простаты после того, как политик прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании.
Ранее сообщалось, что в марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. По словам медиков, проведенная в феврале того года биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у Байдена. В тот момент ему прописали наблюдение у дерматолога.