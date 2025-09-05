В Европе признали, что страны избегают темы отправки войск на Украину: напряжение в ЕС растет

Лидеры ряда стран Европы пытаются избегать темы отправки своих солдат на Украину. Встреча участников «коалиции желающих» подтвердила раскол внутри Евросоюза по этому вопросу, пишет австрийская газета Kurier.
В материале утверждается, что для Украины этот «раскол» не сулит ничего хорошего. В статье также указывается на протесты, вызванные оппозиционными партиями Франции. В Париже далеко не все политики выступили за отправку миротворцев в Киев.
«Тот факт, что остается много вопросов касательно отправки войск, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнеры по коалиции», — подчеркивается в материале.
Военкор из Франции Кристель Нэан назвала встречу «коалиции желающих» театром. Она также отметила, что боевой потенциал стран, готовых обеспечить безопасность Украине, оценивается в 10−20 тысяч военных.