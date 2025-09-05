Ричмонд
Однополый дуэт фигуристок выступит на турнире в Финляндии после изменения правил

На официальном турнире по танцам на льду в Финляндии впервые в истории выступит однополый дуэт. Об этом сообщило издание Kirkko ja kaupunki.

Финская фигуристка Эмма Аалто и британская Милли Коллинг смогут принять участие во внутренних финских соревнованиях как женская пара после того, как федерация пересмотрела правила. Теперь спортсменов будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б», вместо традиционных «мужчина» и «женщина».

При этом правила Международного союза конькобежцев (ISU) остаются неизменными, и на соревнования под эгидой ISU такие дуэты пока не допускаются, говорится в статье.

Ранее ISU опубликовал финансовый отчет за 2024 год, согласно которому отсутствие российских фигуристов на международных соревнованиях влечет за собой убытки для международного союза. В прошлом году специалисты зафиксировали значительный профицит в размере 25,1 миллиона швейцарских франков. Операционные убытки составили чуть меньше — 8,5 миллиона швейцарских франков.

Руководитель Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила о намерении совместно с коллегами из ряда других стран опротестовать решение ISU о допуске российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры 2026 года.