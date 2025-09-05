Однополый дуэт фигуристок выступит на турнире в Финляндии после изменения правил

Финская фигуристка Эмма Аалто и британская Милли Коллинг смогут принять участие во внутренних финских соревнованиях как женская пара после того, как федерация пересмотрела правила. Теперь спортсменов будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б», вместо традиционных «мужчина» и «женщина».