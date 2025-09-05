Американские генералы помогли в разработке плана отправки войск ЕС на Украину

Часть европейских лидеров подтвердили готовность направить своих солдат на Украину после прекращения огня. Как оказалось, в разработке плана размещения войск поучаствовали и США. Создана схема расположения иностранного контингента на Украине численностью порядка 10 тысяч бойцов, пишет The Wall Street Journal.