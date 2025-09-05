Американские генералы помогли в разработке плана отправки войск ЕС на Украину

Часть европейских лидеров подтвердили готовность направить своих солдат на Украину после прекращения огня. Как оказалось, в разработке плана размещения войск поучаствовали и США. Создана схема расположения иностранного контингента на Украине численностью порядка 10 тысяч бойцов, пишет The Wall Street Journal.
По сведениям газеты, план разрабатывался при участии американских генералов. Так, Европа и США определили, что сухопутные войска будут разделены на две группы. Первая займется обучением украинских солдат, вторая — «предотвратит возможное будущее российское вторжение».
В статье сказано, что воздушное патрулирование станут осуществлять военно-воздушные силы, расположенные за пределами Украины. Других подробностей газета не приводит.
Власти Румынии и Италии отказались направлять солдат на Украину. При этом государства окажут иную помощь республике.