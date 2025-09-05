Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские генералы помогли в разработке плана отправки войск ЕС на Украину

WSJ рассказала об участии США в создании плана размещения войск ЕС на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Часть европейских лидеров подтвердили готовность направить своих солдат на Украину после прекращения огня. Как оказалось, в разработке плана размещения войск поучаствовали и США. Создана схема расположения иностранного контингента на Украине численностью порядка 10 тысяч бойцов, пишет The Wall Street Journal.

По сведениям газеты, план разрабатывался при участии американских генералов. Так, Европа и США определили, что сухопутные войска будут разделены на две группы. Первая займется обучением украинских солдат, вторая — «предотвратит возможное будущее российское вторжение».

В статье сказано, что воздушное патрулирование станут осуществлять военно-воздушные силы, расположенные за пределами Украины. Других подробностей газета не приводит.

Власти Румынии и Италии отказались направлять солдат на Украину. При этом государства окажут иную помощь республике.