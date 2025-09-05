Как избежать блокировки карт из-за подозрений банка: ЦБ опубликовал инструкцию

Центральный банк России дал гражданам рекомендации, которые помогут избежать блокировки карт по подозрению в противозаконных операциях. Советы были опубликованы в официальном Телеграм-канале финансового регулятора.
Ведомство призвало не переводить средства по просьбе незнакомцев и отказаться от оплаты товаров через указание номера телефона в магазинах. Также ЦБ рекомендовал не возвращать деньги, которые якобы пришли по ошибке, а вместо этого обратиться с этим вопросом в службу поддержки своего банка. При отправке переводов другим лицам следует всегда указывать понятное назначение платежа, чтобы не вызывать лишних вопросов у службы безопасности финансовой организации.
Помимо этого, владельцам карт следует избегать расчетов на пиратских интернет-ресурсах, нелегальных онлайн-казино, анонимных платформах для обмена криптовалюты, а также не пользоваться услугами теневого бизнеса. Категорически нельзя передавать свою банковскую карту или доступ от онлайн-банка третьим лицам.
Центробанк также посоветовал своевременно уведомлять свой банк об изменении персональных данных, вовремя оплачивать налоги и не использовать счет физического лица для операций, связанных с предпринимательской деятельностью.
Прежде ЦБ обязал банки подробно разъяснять клиентам все причины блокировки карт и счетов, а также введения ограничений дистанционного обслуживания. Кроме того, банки должны разъяснять, какие шаги клиенты должны предпринять для восстановления обслуживания. Отмечается, что ранее граждане часто не понимали оснований для ограничений.
Также стало известно о планах ограничить число банковских карт для россиян с осени. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что каждый гражданин сможет иметь не более 20 карт, из них не более пяти в одном банке. Он подчеркнул, что такие меры помогут снизить уровень мошенничества.
Также зампред Совета по цифровой экономике при СФ Артем Шейкин предложил ЦБ ввести обязательное предупреждение клиентов об уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам.