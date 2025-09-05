Как избежать блокировки карт из-за подозрений банка: ЦБ опубликовал инструкцию

Ведомство призвало не переводить средства по просьбе незнакомцев и отказаться от оплаты товаров через указание номера телефона в магазинах. Также ЦБ рекомендовал не возвращать деньги, которые якобы пришли по ошибке, а вместо этого обратиться с этим вопросом в службу поддержки своего банка. При отправке переводов другим лицам следует всегда указывать понятное назначение платежа, чтобы не вызывать лишних вопросов у службы безопасности финансовой организации.