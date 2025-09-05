Ричмонд
Доктор нейросеть: депутаты заглянули в медицинское будущее без врачей

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что искусственный интеллект потенциально способен в перспективе заменить врачей при диагностике заболеваний.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что искусственный интеллект потенциально способен в перспективе заменить врачей при диагностике заболеваний. Однако на текущем этапе развития технологий ИИ может выступать лишь в роли помощника специалистов. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.

Как отметила депутат в беседе с журналистами, нейросети уже сегодня активно используются в медицине: «Искусственный интеллект помогает в анализе рентгеновских снимков, проведении скрининговых исследований и обработке данных томографии. Но окончательный диагноз пока может поставить только врач».

Соломатина подчеркнула, что полная замена медицинских специалистов системами ИИ — вопрос отдаленного будущего. На современном этапе технологии выполняют вспомогательную функцию, повышая точность и эффективность работы врачей.

Данное заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в профессиональном сообществе возможностей нейросетей в различных сферах.

Эксперты отмечают, что несмотря на развитие технологий, вопрос замены человеческого интеллекта и опыта в таких важных сферах как медицина остается предметом дискуссий и требует тщательного нормативного регулирования.