Доктор нейросеть: депутаты заглянули в медицинское будущее без врачей

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что искусственный интеллект потенциально способен в перспективе заменить врачей при диагностике заболеваний. Однако на текущем этапе развития технологий ИИ может выступать лишь в роли помощника специалистов. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.